В сети опубликовали первый рендер нового кроссовера Hyundai Palisade

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai готовится к презентации нового кроссовера Hyundai Palisade. Независимые дизайнеры издания Колёса.ру представили собственный рендер нового кроссовера.

Специалисты уверены, что Hyundai Palisade получит ряд дизайнерских решений от актуальной версии самого большого внедорожника – Santa Fe. Однако новинка также получит и ряд уникальных элементов. Кроссовер получит большие габариты, третий ряд кресел, а также раздельные боковые стекла. Кроме того, новый Hyundai Palisade получил уникальную форму фар, особую решетку радиатора и уникальный молдинг вокруг окон из хрома.

На данный момент технические характеристики Hyundai Palisade не известны. Однако самый большой внедорожник оснащен двигателями объемом 2.2 литра производительностью 200 «лошадей» и 3.0 литра производительностью 249 «лошадей».