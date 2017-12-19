Hyundai придумал новое название для своего полноразмерного кроссовера

Корейская машиностроительная компания Hyundai планирует назвать свой полноразмерный кроссовер именем Palisade, которое зарегистрировали в американском патентном ведомстве. Как сообщают профильные издания, дебют новинки состоится на Детройтском автосалоне в 2019 году.

Мировые продажи новинки стартуют в конце следующего года. Новый кроссовер поборется за клиентов с Chevrolet Suburban и Ford Expedition. Новинку разработают с использованием такой же архитектуры, которую применят на постройке серийного KIA Telluride.

При рассмотрении попавших в сеть шпионских фото становится понятно, что оформление Hyundai Palisade будет похож на новый Hyundai Santa Fe. Кроссовер оснастят узкими головными фарами и массивной радиаторной решеткой.

Вероятно, под капотом новинки разместится 6-цилиндровый двигатель объемом 3,3 литра с отдачей 290 «лошадок». Еще кроссовер оснастят гибридным агрегатом, состоящим из 3,5-литрового мотора и электродвигателя с совокупной отдачей в 400 лошадиных сил.