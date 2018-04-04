Hyundai показала оформление будущих кроссоверов

Корейская машиностроительная компания Hyundai презентовала прототип кроссовера Hyundai HDC-2 Grandmaster, который должен дать представление о внешнем оформлении будущих кроссоверов бренда. Дебют концепта прошел в рамках автосалона в Пусане (Южная Корея).

В сеть попало только два изображения новинки, при просмотре которых можно заметить, что новый Hyundai HDC-2 Grandmaster обустроят огромной радиаторной решеткой и массивными колесными дисками. Вероятно, некоторые черты дизайна применят на грядущем флагманском кроссовере бренда.

Недавно Hyundai презентовала новый Hyundai Tucson, под капотом которого разместился дизельный агрегат, работающий с использованием системы Mild Hybrid. Автомобиль оснастили 2-литровым дизельным агрегатом с отдачей 186 лошадиных сил. Мотор работает в паре с 12-киловаттным небольшим электродвигателем, питающимся от 48-вольтовой бортовой сети. По словам специалистов автопроизводителя, внедрение гибридной схемы снизило на 7% средние затраты горючего.