Кроссовер Hyundai Tucson превратили в 48-вольтовый гибрид

Для обновленного кроссовера Hyundai Tucson предусмотрена комбинированная установка, основу которой представляет 186-сильный дизельный агрегат, сочетающийся с 48-вольтовой бортовой электросетью.

Рестайлинговый кроссовер Hyundai Tucson получил гибридную модификацию. Его движущей силой стала установка, работающая по технологии Mild Hybrid (умеренный гибрид).

В обновленном Hyundai Tucson пару 186-сильному ДВС составляет 12-киловаттный (16 л.с.) электродвигатель. Он работает как стартер-генератор, питающийся от 48-вольтовой электросети с литий-ионным аккумулятором на 0,44 кВт-ч. Гибридный Hyundai Tucson комплектуется полным приводом. Крутящий момент на него передается 6-МКПП или 8-АКПП. Система Mild Hybrid позволила снизить расход топлива кроссовера в среднем на 7%. Корейцы заявили, что в следующем году выпустят гибридный Tucson с 1,6-литровым «дизелем».

Моторную гамму обновленного Hyundai Tucson, представленного в марте в Нью-Йорке, пополнил бензиновый «атмосферник» 2.4 тягой 183 л.с. Он сменил 177-сильный турбодвигатель с 7-РКПП. В России обновленный Hyundai Tucson появится до конца года. Актуальная версия машины предлагается в стране с бензиновым и дизельным моторами тягой 149 и 185 л.с. соответственно. Также автомобиль продается со 177-сильным турбированным 1.6, комплектуемым РКПП. Стоимость кроссовера в РФ составляет от 1 369 000 рублей.