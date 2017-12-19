Обновленный Hyundai Tucson 2019 запечатлели во время тестов

Южнокорейская компания Hyundai готовится к премьере обновлённого кроссовера Tucson. Не так давно в интернет попали первые шпионские снимки автомобиля, при этом новинку вывели на тесты в плотном камуфляже.

Судя по фотографиям, Hyundai Tucson 2019 модельного года оснастят модернизированными головными фарами, иными светодиодными ДХО, новой радиаторной решёткой с сетчатой структурой, пересмотренными задними огнями и увеличенными воздухозаборниками на переднем бампере. В техническом плане автомобиль не претерпит никаких изменений.

Моторная гамма кроссовера по-прежнему представлена бензиновыми 1,6- и 2,0-литровыми двигателями с отдачей в 175 и 164 лошадиные силы соответственно. В первом случае турбомотор сочетается с 7-скоростным «роботом» с двойным сцеплением, для «атмосферника» предусмотрен 6-ступенчатый гидромеханический «автомат».

Стоит напомнить, что компания пересмотрела линейку комплектация для нынешнего Hyundai Tucson. Так, версия SEL получила штатную мультимедийную систему с 7-дюймовым сенсорным дисплеем и поддержкой Android Auto и Apple CarPlay.

Модификация SEL Plus с более богатым оснащением обзавелась аудиосистемой премиум-класса и бесплатным сертификатом на техосблуживание в Blue Link Connected Care, Remote Services and Guidance.