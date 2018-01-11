В сеть попали шпионские фото обновленного Hyundai Tucson

Небольшой кроссовер Hyundai Tucson на сегодняшний день сохранил востребованность в среднем ценовом сегменте, несмотря на то, что рестайлингу он подвергался еще в 2015 году. Однако компания уже вывела новинку на тест-драйв, о чем свидетельствуют обнародованные фотоснимки.

Американское специализированное издание Motor1 обнародовало новейшие фото Hyundai Tucson. При рассмотрении снимков следует отметить, что передняя часть авто полностью изменилась, а что интересно, его фары стали подобны оптике нового Hyundai Kona. Решетка радиатора и бампера обновленного кроссовера стали более агрессивными.

Вместе с этим кроссовер сохранил габариты и пропорции кузова. В салоне будут применены более качественные материалы и появится новый мультимедийный центр, который может реагировать на голосовые команды. Остальные черты авто останутся прежними.

Вероятнее всего, рестайлинговый кроссовер Hyundai Tucson получит под капот 2-литровый атмосферный мотор с отдачей 164 л.с. или 1,6-литровый турбодизель с отдачей 175 «лошадок». Европейцам также доступен кроссовер с 2-литровым дизельным агрегатом GDI в двух вариантах производительности.