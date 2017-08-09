В продаже появилось первое детское автокресло с подушками безопасности

Компания Maxi-Cosi изготовило новое детское автомобильное кресло со встроенными подушками безопасности, аналогов которых нет нигде в мире. Данный атрибут уже вышел на рынок Соединенного Королевства.

Отмечается, что при столкновении специально созданный эйрбэг активируется за 0,5 секунды. Благодаря проведенным тестам стало известно, что при экстремальных ситуациях отрицательные последствия от удара снижаются на 55%. В основном, автокресло защищает голову и шею детей.

На сегодняшний день инженеры компании трудятся над расширением модельного ряда изделий, которые должны снизить детский травматизм. Интересен тот факт, что за основу конструкторы взяли специфику защитных девайсов для мотоциклистов. Родители смогут купить автокресло для безопасности своего чада за 738 долларов в любом из детских магазинов Британии.