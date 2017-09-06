В Москве беременная женщина прокатилась в машине с гаишниками, которые отвезли ее с мигалками до места назначения.

Возле МКАДа пожилой мужчина обратиля к гаишникам за помощью. Дело в том, что у его дочери как раз начались схватки, а из-за пробок и неудовлетворительного состояния роженицы довезти ее самостоятельно у него бы не вышло. Гаишники согласились помочь и отвезли беременную жещину в родильный дом с включенными мигалками. Ее благополучно довезли и отправили к врачам. На этом помощь гаишников не закончилась. В момент, когда молодую мать с малышом выписывали, они снова приехали и преподнесли подарок - детское автокресло.

Напомним, недавно стало известно, что житель города Переславль украл у бывшей супруги сына. Мужчина работает в Москве, где по предположениям женщины и спрятал ребенка. Отца мальчика задержали, вот только местонахождение ребенка он так и не раскрыл. Сейчас поиском малыша заняты правоохранительные органы.