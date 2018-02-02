Обновленный кроссовер SsangYong Tivoli выходит на европейский рынок

На европейском автомобильном рынке стартовали продажи SsangYong Tivoli. Кроссовер выйдет в лимитированной версии.

Обновленная версия оснащена 7 подушками безопасности, системой климат-контроля и новым рулем. Сидение водителя теперь с электрорегулировкой. У кроссовера двухцветная окраска кузова, светодиодные противотуманные фары и новый бампер.

SsangYong Tivoli оснащен бензиновым 1,6-литровым двигателем, который способен генерировать 128 лошадиных сил. В качестве трансмиссии - 6-скоростная КПП. В Великобритании на сегодняшний день имеется 60 моделей Tivoli. Цена колеблется от 17 495 до 18 745 фунтов стерлингов. В России продается только переднеприводная бензиновая версия, которая в базовой комплектации обойдётся в 999 000 рублей.