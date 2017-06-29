Ford Fiesta преобразили в компактный двухместный фургон Ford Fiesta Van

Автомобильная компания Ford показала модификацию модели Fiesta. Двухместный фургон дебютирует на выставке в Великобритании.

В Ford Fiesta Van теперь нет задних сидений и окон. Багажное отделение теперь длиной примерно 1,3 метра. Грузоподъемность фургона составляет 500 кг. Для перевозки грузов установлены крепления, а также есть возможность снять перегородку.

О силовой части Ford Fiesta Van известно, что в движение автомобиль будет приводить трехцилиндровый мотор объемом 1,1 литр с турбонаддувом, способный генерировать 125 л.с. В линейку моторов также входит дизельные агрегаты объемом 1,5 литра мощностью 120 и 85 лошадиных сил. Fiesta Van оснащен информационно-развлекательной мультимедиа системой, в управлении с 8-дюймовым тачскрином. Также фургон получил обвес Sport, колеса, диаметром 18 дюймов, и частично агрессивный дизайн кузова.