Volkswagen и JAC совместно разработали электрический кроссовер

Немецкий автоконцерн и китайская машиностроительная компания запустили новый автобренд SOL для выпуска автомобилей, предназначенных на обширную аудиторию. Первым творением инженеров совместного проекта стал небольшой электрический кроссовер SOL E20X.

Новый SOL E20X построен с использованием архитектуры электрокроссовера JAC iEV7s, появившегося на рынке в 2017 году. Размеры новинки достигают 4135X1750X1560 мм, а величина колесной базы составила 2 490 миллиметров.

В подкапотном пространстве электрокроссовера разместят 116-сильный электроагрегат, работающий вместе с тремя литий-ионными батареями и передним приводом. Дальность хода SOL E20X составит больше 300 км. Сообщается, что предельная скорость электрокара составит 130 км/ч, полная подзарядка батареи составит 7 часов, а до 80% аккумулятор зарядится за 1 час.

Сборка нового кроссовера будет осуществляться на совместном предприятии Volkswagen и JAC. На китайский авторынок новинка выйдет в третьем квартале 2018 года. Неизвестно, поступит ли машина на другие рынки.