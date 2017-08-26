На рынок вышел новый седан BMW 1 Series

Баварская машиностроительная компания BMW выводит на авторынок новый седан BMW 1 Series. Об этом сообщают обозреватели специализированных порталов.

Сообщается, что новый седан BMW 1 Series оснастят обновленной панелью управления, немного доработанным рулем и двумя дополнительными оттенками кузова. Следует напомнить, что данный седан создан инженерами бренда специально для Поднебесной.

Новый седан BMW 1 Series построен на одинаковой на архитектуре с MINI Cooper и BMW 2 Series последних поколений. Оформление новинки разработали на базе прототипа Concept Compact Sedan, представленного три года назад.

Размеры обновленного седана составляют 4456X1803X1446 мм, а величина колесной базы достигает 2 670 мм. В подкапотном пространстве новинки разместился 3-цилиднровый бензиновый двигатель объемом 1,5 литра с производительностью 136 л.с. Кроме него предусматривается 2-литровый 192-сильный агрегат или 231-сильный мотор. Они работают в паре с 6-скоростной МКПП или 8-диапазонной АКПП.

Производство седана BMW 1 Series началось в декабре 2016 года на китайском предприятии Brilliance Auto. За наиболее дшевую версию новинки придется отдать 204 800 юаней, а топовая модификация обойдется в 319 800 юаней.