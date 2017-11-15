В Китае представлен новый купеобразный седан Geely SL

В Китае презентовали новый купеобразный седан Geely SL, который в модельном ряду расположится между седанами Geely GL и Geely Borui. Официальные фотографии новинки были показаны в мае текущего года, а недавно прошел первый показ нового седана.

Отмечается, что для рынка Поднебесной новинка получила название Geely Binrui, на экспорт же ее отправят как Geely SL. Внешнее оформление нового седана дизайнеры исполнили в духе Geely Borui, а размеры Geely SL составили 4680X1785X1460 мм, а величина колесной базы достигла 2 670 миллиметров. В основу новинки легла архитектура, разработанная инженерами Geely.

Технические параметры нового Geely SL пока держатся в секрете. Но вероятно, моторный отсек новинки займут 3-цилиндровый 1-литровый турбомотор с отдачей в 136 «лошадок» и 4-цилиндровый двигатель объемом 1,4 литра с производительностью в 133 лошадиные силы.

На авторынок КНР Geely SL выведут в третьем квартале нынешнего года, но на другие рынки может приехать спустя пару лет. Ценники на новый седан пока засекречены.