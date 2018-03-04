В Китае возродят седан Honda Inspire

Седан Honda Inspire с 1989 по 2012 годы предлагали исключительно на авторынке Японии, теперь модель решили возродить в Китае. В результате авто снова станет почти клоном Honda Accord, поскольку в КНР представлено сразу два совместных завода.

Из-за совместных предприятий Honda в Китае предлагают почти одинаковые авто под другими названиями: Avancier и UR-V, Vezel и XR-V, Odyssey и Elysion, City и Greiz, а теперь Accord и Inspire. Десятое поколение Accord уже начали собирать на заводе GAC-Honda, а возрожденную Honda Inspire будут выпускать на заводе Dongfeng Honda.

Несмотря на огромное сходство, возрожденная Honda Inspire в кузове седан получила уникальные бамперы, две небольшие секции решетки радиатора, иные накладки на порогах, а также другую форму задних фар.

В рамках Пекинского автосалона был представлен лишь концепт новинки, поэтому особенностей в салоне не разглядеть, а также компания не раскрыла технические характеристики. При этом специалисты уверены, что моторная гамма будет такой же, как и у Accord.