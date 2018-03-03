Роскачество назвало самые опасные алюминиевые колесные диски

Роскачество провело масштабные испытания дисков колес, которые предлагают на рынке России. В результате исследований было названо 17 марок, которые предлагают опасные или некачественные алюминиевые дисков колес.

После тестирования Роскачество пришло к выводу, что 26% проверенных брендов не просто не отвечают требованиям, а являются опасными для водителей. Целых шесть производителей не смогли пройти тестирование: Replay, «МЕГАЛЮМ», которые не выдержали ни удара в спицу, ни удара вентиль, PROMA, которые не выдержали удара в спицу, а также X-Race, 4GO, Alcasta, которые не прошли испытание ударом в вентиль.

При этом, безопасными признали бренды LS, Китай; K&K, Россия; MAK, Италия; Alutec, Германия; Rial, Германия; YOKATTA, Германия; RW, Тайвань; YAMATO; KIA, Китай; Cross Street; FR. Однако отмечает, что диски не соответствую требованиям к физическим свойствам алюминия для колес.

В ведомстве добавили, что с отличными результатами тестирование завершили Techline, Россия; VERITAS-16, Россия; YST, Китай; BANTAJ, Китай; N20, Китай; NZ, Китай. Данные марки были отмечены как опережающие стандарты Роскачества.