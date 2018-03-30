В Пекине дебютировал кроссовер Hongqi E-HS3 на электротяге

В рамках автосалона в Пекине, который стартовал 25 апреля, состоялась официальная презентация нового концепта электрического кроссовера Hongqi E-HS3. Продажи новинки в Китае стартуют уже в конце 2018 года.

Несмотря на то, что приставка «E» указывает на электрическую тягу кроссовера, в серии будет доступна версия Hongqi E-HS3 с бензиновым мотором. Прототип кроссовера получил ряд дизайнерских решений концепт-кара U-Concept, который компания представила в рамках автосалона в Шанхае еще в прошлом году.

Инсайдеры сообщили, что Hongqi E-HS3 получил новую архитектуру, однако официального подтверждения не было. Несмотря на то, что состоялась официальна презентация прототипа, компания держит основные характеристики модели в секрете. При этом ожидается, что дальность хода электрического кроссовера составит 390 км, а разгон до 100 км/ч займет всего шесть секунд.