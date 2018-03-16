В FAW назвали цены на "президентский" седан Hongqi H5

Люксовая марка Hongqi, входящая в структуру китайской машиностроительной компании FAW, назвала стоимость своего нового премиального седана Hongqi H5. Интересно, что бренд Hongqi с 1958 года занимается выпуском авто для поднебесного партийного руководства и для госслужащих среднего порядка.

Бюджетная версия Hongqi H5 представлена еще в прошлом году, но выход на рынок задержался. Модель построили на архитектуре Mazda6, известного китайцам как Mazda Atenza. Подчеркивается, что Hongqi H5 не копировали оформление у Mazda, так как состоят в партнерских отношениях.

В настоящее время рассекречены только предварительные цены на новинку. За нее придется выложить 160 000-200 000 юаней. Новый Mazda 6 обойдется местным автолюбителям в 175 800 юаней.

В моторном отсеке новинки разместили 1,8-литровый бензиновый турбодвигатель с отдачей 178 «лошадок». Интересен тот факт, что мотор разработали инженеры FAW. Более подробная информацию о новинке можно будет получить в апреле текущего года.