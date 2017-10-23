Эксперты назвали ТОП-6 советов, как ездить при пустом баке

Многие водители поддавались панике, если на приборной панели загоралась лампочка, свидетельствующая о том, что в баке закончилось горючее. Эксперты дали несколько советов, как избежать подобных ситуаций.

Прежде всего отмечается, что показатель нулевого запаса горючего на самом деле не говорит о том, что бак пустой. Скорее всего, в нем имеется 5-6 литров топлива, которого может быть достаточно для того, чтобы доехать до ближайшей АЗС.

В случае, если горючего почти нет, то не надо резко нажимать на педали тормоза или газа, так как это влечет еще больший расход топлива. По словам специалистов, это лучше делать плавно.

Если дорожная ситуация позволит, то лучше использовать самую высокую передачу. Также можно не включать фары и кондиционер. Если же впереди имеется длинный спуск, то можно отключить двигатель и катиться по спуску по инерции.