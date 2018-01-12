Британцы провалили тест на знание приборной панели автомобиля. Более половины испытуемых не справились с задачей и не вспомнили существующие значки.

Компания Dayinsure провела масштабное исследование среди населения Великобритании. Оказалось, что водители не знают современную приборную панель транспортных средств.

В эксперименте принимало участие более 1000 человек. Перед испытуемыми водителями была поставлена задача: нарисовать по памяти значки с приборной панели. Большинство показало очень слабые и даже плачевные результаты.

Только около 60% британцев смогло вспомнить, как выглядит знак подушки безопасности. А как обозначается низкий расход топлива, знают только 37%.

Специалисты отметили, что проблема распространена во всех возрастных группах. Молодые водители точно также затруднялись отвечать на вопросы, как и старшее поколение.

Именно поэтому были сделаны выводы, что проблема носит явно не возрастной характер. Скорее она относится к общепонятийным сложностям. Ученые пояснили, что обилие значков на приборной панели никак не способствует их запоминанию. Также они выразили свою уверенность в том, что подобные результаты исследования можно зафиксировать в любой другой стране.