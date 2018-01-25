Эксперты назвали ТОП-3 секретных символов на приборной панели

Автомобильные эксперты в ходе проведенных исследований составили ТОП-3 неизвестных знаков на панели управления автомобиля. Как выяснилось, многие автолюбители не знают реального обозначения сигнальных символов.

Одним из наиболее таинственных для автовладельцев символом является знак, изображенный в виде двух отвернутых друг от друга полукругов с заштрихованными линиями по своим краям. Это сигнализирует водителю о состоянии задних и передних противотуманных осветителей. Символ, выполненный в виде вращающихся стрелок, показывает на вентиляцию и кондиционирование салона машины.

Самый простой, но все же почти никому неизвестный символ расположился на индикаторе топлива. Он имеет вид заправочной колонки, а рядом с ней нарисована стрелочка. Это указывает на то, с какой стороны автомобилисту необходимо подъехать на АЗС к пистолету для заправки.