Составлен ТОП-5 самых проблемных моторов на вторичном авторынке

Рынок поддержанных автомобилей является довольно популярным. В связи с этим российские автомобильные эксперты составили список силовых установок, которых следует опасаться при выборе машины.

Открывает рейтинг BMW n47, который установлен почти во все модели до 2017 года выпуска, цепь ГРМ нестабильна после 85 тыс. км. пробега, а для ее замены необходимо специальное оборудование. На втором месте оказался мотор Volkswagen 1,4 TSI, цепь ГРМ которого также подвержена растяжению из-за повышенного напряжения, вызванного большой мощностью при малом объеме.

Renault/Nissan 2.2 dci G9T занял третье место, как один из проблемных дизельных моторов, владельцы вечно испытывают проблемы с различными запчастями, особенно с системой подачи топлива. Японское качество известно во всем мире, однако мотор Mazda Renesis является довольно проблемным роторным агрегатом, все дело в огромной мощности для 1,3-литрового мотора, которая вызывает массу проблем.

Замыкает ТОП-5 проблемных двигателей Mercedes-Benz M272/M273, который показывает нестабильность уже на 60 тыс. км. пробега. В основном, неполадки связаны с цилиндрами и цепью ГРМ.