Жительница Воронежа показала три роскошных электрокара

В Воронеже возросло количество роскошных электрических "кроссоверов". Фотографии с элитными автомобилями опубликовала местная жительница Ульяна Владимирова.

Как видно на снимках, речь идет не о настоящих машинах, а о детских электрических автомобилях. В одном из парков жители Воронежа могли заметить три немецких внедорожника для "самых маленьких": два Mercedes-Benz AMG Гелендваген и Audi Q7. Как отметила автор и собственно владелица уникальных игрушек, ее машины вызывают интерес у прохожих.

Напомним, ранее калужанин представил электромобиль для детей собственной разработки. Отечественный ГАЗ-69 стал первым электрическим советским автомобилем в мире. Как отметил мастер, делал он его для своего внука. Вдохновение посетило калужанина после посещения автовыставки в Москве, где представлялись зарубежные электрические машины. Вячеслав Кощук решил попробовать самостоятельно собрать похожее транспортное средство, что у него неплохо получилось, на весь проект ушло 8 месяцев.