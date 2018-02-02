Представлен ТОП-10 машин, названия которых звучат как ругательства в разных странах

Существуют автомобили, названия которых в некоторых государствах воспринимаются негативно. Поэтому производители осторожничают с именами для своих продуктов.

Ярким тому примером стали легендарные «Жигули». Французы слышали это слово как «жиголо». Потому советские машиностроители экспортировали свою продукцию в Пятую республику под брендом LADA. В Венгрии «Жигули» звучит как одно их самых неприличных слов.

Название LADA тоже не очень нравилось французов, так как оно было созвучно слову ladre, переводящемуся как «жадный». Модель Kalina в Финляндии долго обсуждалась, так как на местном языке название модели переводится как «безбрежность», «грохот». Японцы переименовали Toyota MR2 во Франции, так как местный потребитель слышал в названии машины слово merde, переводящееся как «фекалии». Кроссовер Hyundai Terracan в России прозвали тараканом.

Mitsubishi Pajero был переименован для испанцев в Montero. Слово Pajero является у них очень неприличным. Название модели Daewoo Kalos не прижилось в США и России. Кроме того, в РФ потребитель неоднозначно реагирует на Chevrolet Bolt.

Большой седан Proton Perdana не продается в России, но, если бы он добрался до РФ, вероятно, производителю пришлось бы его переименовать. Honda Fitta переименовали в Норвегии и Швеции, так как на местных языках слово Fitta означает женский половой орган.