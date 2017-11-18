Опубликованы фотографии обновленного Datsun GO

Японская марка Datsun, входящая самое бюджетное семейство на российском рынке, уже заканчивает работу по обновлению хэтчбека Datsun GO. Фотографии новой версии уже опубликованы в интернете.

Недавно был анонс выхода обновленного Datsun GO, и хотя премьера еще не состоялась, в сети опубликованы снимки, рассекречивающие внешний вид новой версии автомобиля. Как видно из фотографий, автомобиль украшает мощная шестигранная радиаторная решетка, пересмотренный передний бампер, напоминающий стиль Datsun Cross , светодиодная головная оптика и пересмотренные задние фары.

Внешний дизайн новинки выглядит более современно и спортивно. В движение Datsun GO приводит 1,2-литровый двигатель с отдачей 68 лошадиных сил. Мотор работает в паре с 5-диапазонной «механикой» или вариаторной бесступенчатой коробкой передач (CVT). Интерьер дополнили 7-дюймовым тачскрином, управляющим мультимедиа системой. Премьера рестайлингового Datsun GO состоится 7 мая, а после дебюта будет оглашена цена на обновленный хэтчбек.