Бюджетный кроссовер Datsun Cross показали на официальном видеоролике

Японский бюджетный бренд Datsun, входящий в структуру машиностроительной компании Nissan, выложил в сеть первое видео нового бюджетного кроссовера Datsun Cross. Публичный дебют модели пройдет 18 января 2018 года в Индонезии.

Официальный канал Datsun обнародовал новейший видеоролик, который раскрывает ряд подробностей доступного кроссовера Datsun Cross. При рассмотрении ролика становится понятно, что паркетник оснастят хищными очертаниями передней половины кузова и новым расположением противотуманок, которые находятся под передними фарами со светодиодными полосками.

Как ранее сообщалось, новый Datsun Cross снабдят увеличенным клиренсом, защитным обвесом, выполненным из пластика, и расширителями арок колес. Сзади кроссовера установят спойлер, а на крыше появятся рейлинги.

Новинка построена на архитектуре 7-местного небольшого минивэна Datsun Go+, известного на рынках Азии. В моторном отсеке паркетника разместится 1,2-литровый бензиновый «атмосферник» с отдачей 68 л.с. Он будет работать в паре с МКПП или CVT с передним приводом. В Россию новинка скорее всего не приедет.