В сети появились шпионские фото нового кроссовера Changan CS35

В сети накануне появились первые шпионские снимки обновленного китайского кроссовера Changan CS35, который получил изменения не только в кузове, но и в салоне. Стоит отметить, что ранее фотографий салона не было, даже на рендерах.

Changan CS35 нового поколения получил обновленную оптику, переработанный обвес и новые колесные арки. Кроме того, кузов стал длиннее на 175 миллиметров и шире на 15 миллиметров.

Под капотом у нового Changan CS35 разместился атмосферный 1,6-литровый 117-сильный агрегат, который по документам способен генерировать 128 лошадиных сил. Совместно с ним будет работать 6-ступенчатая механическая коробка передач, либо аналогичный "автомат".

Напомним, Changan CS35 вошел в список китайских автомобилей, которые нарастили объемы продаж в России за первый квартал этого года. Дилерам компании удалось за три месяца реализовать 245 автомобилей, что выше результата аналогичного периода прошлого года.