Changan презентовала суббренд COS и его первую модель

Китайский автопроизводитель Changan накануне презентовал автомобиль нового "молодежного" суббренда COS. Первой моделью бренда стал 7-местный кроссовер COS 1.

По все видимости, новинка будет построена на уже существующей платформе компании, ведь габариты кроссовера равны: длина - 4830 мм ширина - 1868 мм, а высота - 1775 мм. При этом, колесная база достигает 2800 мм.

Из оснащения COS 1 можно отметить 18-дюймовые "катки", полностью светодиодную головную оптику, камеры на нескольких положения, большой вертикальный экран управления мультимедийной установкой, панорамный люк на крыше и даже систему круиз-контроля.

Под капотом китайского новичка расположился 1,5-литровый силовой агрегат, способный генерировать 178 лошадиных сил, работающий с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Новинка ориентирована исключительно на китайский рынок и будет представлена уже на следующей неделе.