Новый кроссовер Changan CS85 выехал на тесты

Фотошпионы заметили на тестах новый кроссовер Changan CS85, который проходил дорожные испытания в Китае. Отмечается, что новинка получила такую же платформу, на которой построен Changan CS75, презентованный недавно в России.

Что касается оснащения машины, то серьезных изменений здесь не предвидится, однако кузов и внешний вид были полностью переработаны. Changan CS85 получил наклоненный кузов, переработанную оптику головного света и иные габаритные огни. Стоит отметить, что разработчики решили замаскировать решетку радиатора и бампера очень интересным способом, они просто их не установили, из чего следует вывод, что данные элементы также получат новый дизайн.

Что касается интерьера, то Changan CS85 получит дизайн CS75 прошлого поколения, что видно из похожей "торпеды", аналогичного руля и блока управления климат-контролем. Есть некоторые отличия, например, селектор коробки переключения передач.

Точной информации о силовой установке нет, скорее всего, новинка обзаведется 1,5-литровым 178-сильным мотором, оснащенным турбонаддувом, работающим в паре с 6-скоростной "механикой", либо же 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.