Эксперты назвали наиболее популярные автобренды в мире

Специалисты портала Focus2Move проанализировали мировой автомобильный рынок за апрель текущего года. Итогом их деятельности стал рейтинг наиболее востребованных автобрендов за отчетный период.

Первенство в рейтинге завоевал японский бренд Toyota с показателем 2 140 000 проданных экземпляров. Второе место досталось концерну Volkswagen, реализация которого достигла 1 740 000 единиц. ТОП-3 закрывает Ford (1 140 000 штук).

В ТОП-5 попали марки Nissan (1 260 000 ед.) и Honda (1 120 000 шт.) В первой десятке наиболее популярных автомобильных марок числятся Hyundai (1 050 000 ед.), Chevrolet (962 000 шт.), KIA (688 000 ед.), Renault (667 000 шт.) и Mercedes-Benz (657 000 ед.). Стоит сказать, что российский бренд LADA попал в ТОП-50, расположившись на последней позиции. Как отмечают эксперты, авторынок показывает непрерывный рост с 2009 года и ежегодно фиксируется прирост на уровне 2-3%.