Королева подарила Jaguar E-Type Concept Zero на свадьбу принцу Гарри

В качестве свадебного подарка от королевы Елизаветы принц Гарри получил Jaguar E-Type Concept Zero на электротяге. Герцог приехал на новом серебристо-голубом родстере со своей супругой Меган Маркл в семенную резиденцию Виндзоров Фрогмор-хаус.

Помимо родстера Jaguar E-Type Concept Zero, королева Елизавета подарила внуку номерной знак «E190518» с датой бракосочетания. Электрокар привлек много внимания, поскольку серийное производство модели еще не запустили. Отметим, что подаренное авто полностью повторяет классический дизайн Jaguar E-type Series 1.5 1968 модельного года.

Главной особенностью Jaguar E-Type Concept Zero стал электромотор. Благодаря новой электрической силовой установке родстер разгоняется до 100 км/ч за 5,5 сек при максимальной скорости в 160 км/ч, которую ограничили в целях безопасности. Набор литий-ионных батарей выдает до 220 кВт. Концепт-кар оценивают в 350 тысяч фунтов или 29,2 млн рублей.

Отметим, что электрокар не является единственным подаренным автомобилем на свадьбу принца Гарри и Меган Маркл. Ранее специалисты MINI разработали особую версию Cooper S для супругов.