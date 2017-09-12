McLaren 720S получил роскошный дизайн от Carlex Design

Тюннинг-ателье Carlex Design известное во всем мире разработало элитный дизайн для McLaren 720S. Доработке подвергся как кузов автомобиля, так и его салон.

Дизайнеры всем известного ателье Carlex Design, переработали дизайн McLaren 720S. В сети были опубликованы фотографии модернизированной версии. По снимкам видно, что большее внимание было уделено салону автомобиля.

Британская марка McLaren владеет собственным ателье, однако его разработки совсем не похожи на то, что сотворил Carlex Design. Ателье всегда отличалось необычным роскошным стилем дизайна. Взявшись за переработку 720S, дизайнеры тюннинг-ателье внесли изменения в салон автомобиля, а также в оформление кузова.

Салон McLaren 720S by Carlex Design выполнен в фиолетовом цвете с черными элементами. Представители ателье заверяют, что обивка салона сделана из качественной кожи. Изюминкой машины стали крылья, нарисованные на боковых частях кузова. Силовое оснащение осталось без изменений. Под капотом McLaren 720S by Carlex Design 720- мощный двигатель с турбонаддувом.