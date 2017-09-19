Спорткар McLaren 720S "попил" воды вместо бензина

Ричард Хаммонд, ведущий The Grand Tour, во время очередного эпизода программы заправил спорткар McLaren 720S водой вместо бензина. В результате автомобилю потребуется ремонт или замена двигателя.

Во время съемок одного из эпизодов программы The Grand Tour ведущий уничтожил дорогостоящий суперкар McLaren 720S. Ричарду Хаммонду необходимо было испытать две разные версии суперкара, однако одна из них оказалась не заправлена. Поскольку до заправки добраться не получилось, ведущий попросту взял «одну из канистр» и заправил содержимым бак авто.

Позднее оказалось, что в канистре вместо бензина была вода, что принесло двигателю серьезный ущерб. Ричард Хаммонд сообщил, что не сразу осознал свою ошибку. В результате спорткар McLaren 720S нуждается в капитальном ремонте или же замене двигателя авто. Модель предлагают по цене от 200 000 фунтов или 15 460 000 рублей.