Составлен ТОП-3 самых дешевых авто в мире

В последнее время автомобиль становится всё большей необходимостью для городской жизни. Автоэксперты составили ТОП-3 самых бюджетных авто в мире, стоимость которых не превышает 250 000 рублей.

Самым дорогим из трех автомобилей оказался Renault Kwid в кузове хэтчбэк, который доступен в Индии. Поскольку авто разрабатывали для развивающихся стран его стоимость составляет 4 100 долларов или 250 000 рублей. В базе кросс-хэтч с передним приводом получил бензиновый мотор объемом 0,8 литра и отдачей 54 «лошади» и МКПП на пять ступеней.

Второе место в ТОП-3 занял хэтчбэк Datsun redi-GO с той же платформой CMF-A, однако его стоимость составляет только 4 000 долларов или 245 000 рублей. Модель доступна с тем же мотором.

Самым дешевым авто в мире стал индийский Tata Nano, который недавно получил обновление. Модель предлагают за 3 300 долларов или 200 000 рублей. Авто оснащено мотором объемом 0,6 литра с отдачей в 33 «лошади», что позволяет разогнать компактный хэтч до 105 км/ч. Вскоре компания представит электрическую модификацию с мотором на 23 «лошади» и ходом в 170 км.