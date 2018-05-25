Автоэксперты назвали ТОП-5 малоизвестных советских грузовиков

Грузовые авто в СССР были главным направлением в машиностроении и выпускались в больших количествах. Специалисты новостного портала «Версия.Инфо» назвали ТОП-5 малоизвестных советских грузовиков.

Возглавил рейтинг малотоннажный грузовик КМЗ-3, который собрали в 1960 году. Его производством занималось мотоциклетное предприятие в Киеве. Модель имела грузоподъемность в 500 кг и было оснащено мотором объемом 0.75 литра с отдачей в 26 «лошадей».

Вторым малоизвестным грузовиком оказался крупный МАЗ-7907, который мог перевозить более 150 тонн. Модель была оснащена газовой турбиной с отдачей в 125 «лошадей» электрической трансмиссией. Следом в ТОП-5 оказался ЗИС-153, который построили на базе ЗИС-210. Грузовик получил двигатель в 110 «лошадей», однако было собрано лишь два экземпляра.

Следом в рейтинге малоизвестных советских авто оказался КрАЗ-256Б1-030, который выпускали в 1986 году и стал спасением во время аварии на Чернобыльской АЭС. Кузов имел защиту из свинца и специальную установку для фильтрации воздуха. Замыкает ТОП-5 грузовое авто Министерства культуры, которое было построено на базе ЗИЛ-131 в единственном экземпляре.