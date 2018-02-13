Эксперты представили 10 моделей KIA, про которые мало кто слышал

Несмотря на то, что бренд KIA существует менее 50 лет, компания приберегла несколько интересных исторических моментов. Эксперты подобрали 10 моделей автопроизводителя, о которых многие не знают.

В КНР предлагают «брата» Hyundai Creta – KIA KX3 с передним приводом, который похож на уменьшенный Sportage. Моторная линейка модели представлена тремя двигателями производительностью 125-161 «лошадку». Модель К4, которая также доступна только в Китае, расположилась между Cerato и Optima. Авто оснащают двумя моторами с отдачей 143 и 175 «лошадей» и АКПП.

Одной из малоизвестных моделей является хэтчбэк KIA Ray, оснащенный мотором на 67 лошадиных сил, который ранее был доступен в электрическом исполнении в Корее. Корейским авторынком ограничен минивэн X-Trek, который по сути является вторым поколением KIA Carens с рядом доработок.

Далее идут седаны Concord и Capital на базе Mazda GE, которые были сняты с производства. Первый в 1995 году заменил KIA Clarus, а второй пришел на смену KIA Sephia в 1989 году. За ними идут Potentia и Enterprise с базой Mazda 929. Первую модель педлагали в Корее до 2000 годов пока не появился Opirus.

Несмотря на то, что Stinger считают первым спорткаром KIA, в 1996 году было собрано второе поколение Lotus Cars Elan под брендом KIA. В 1997 году спорткар сняли с произодства. Малоизвестным является хэтчбэк Visto, который предлагают в Корее и Индонезии. При этом в 2001 году производство остановили.