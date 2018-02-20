Новый пикап Mazda ВТ-50 представлен официально

Состоялась официальная презентация пикапа ВТ-50 от автопроизводителя Mazda, который будут предлагать на авторынке Австралии. Новинка получила инновационные дизайнерские решения и широкий выбор персонализаций.

Недавно состоялась презентация пикапа Mazda ВТ-50, который будут продавать исключительно на австралийском авторынке. Новинка получила иные бамперы, а также особую решетку радиатора. Помимо этого, пикап оснащен фарами в светодиодном исполнении, дугами из хрома, комплексом мультимедиа, а также системой кругового обзора.

Моторная линейка пикапа Mazda ВТ-50 представлена 3,2-литровым турбодвигателем с производительностью в 199 «лошадей», который работает на дизельном топливе, и 2,2-литровым турбомотором, который генерирует до 149 «лошадей».

В Австралии будет представлены 23 варианта комплектации нового пикапа Mazda ВТ-50. Самая бюджетная версия обойдется в 28 990 долларов, а максимальная комплектация в 51 990 долларов.