Hyundai представил обновленные универсал и седан i40

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai разработал обновление для i40 в кузове седан и универсал. Помимо переработанного внешнего вида, модель получила широкий список базового оснащения.

Актуальная версия Hyundai i40 предлагается на рынке с 2014 года. Помимо современного дизайна рестайлинговая версия получила технические переработки, а также расширенный список оснащения.

Седан и универсал Hyundai i40 получили перенастроенную подвеску и рулевое управление, что позволило улучшить управляемость и обеспечить комфорт на неровной дороге. Модель получила массивную радиаторную решетку с шестью углами, а также обновленный бампер, оптику и диски на 18 дюймов из легкосплавных металлов.

В салоне появились качественные материалы обивки, а также новое поколение комплекса мультимедиа. В базе Hyundai i40 получил систему экстренного торможения, систему контроля полосы движения, а также предотвращения столкновений. В моторном отсеке компания не предусмотрела изменений.