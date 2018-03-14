Представлены эскизы будущего флагмана LADA

Российская машиностроительная компания «АвтоВАЗ» подписала соглашение, предусматривающее сотрудничество с Московским политехническим институтом. В рамках данного сотрудничества студенты ВУЗа должны создать дизайн будущей флагманской модели LADA.

Над проектом, носящим название «Будущий флагман LADA» начали работ с февраля 2018 года. Глава дизайнерского подразделения «АвтоВАЗ» Стив Маттин и директор московского представительства дизайнерского центра LADA Жюльен Друар поведали студентам об идее X-стиля, который является основой оформления автомобилей бренда. Также топ-менеджеры акцентировали внимание на важности узнаваемости бренда.

Первый этап сотрудничества для студентов состоял в том, чтобы они определились в будущем дизайне флагманской LADA, рассмотрев желания покупателей, образ жизни и тенденции современного авторынка. На второй стадии студентам под руководством Жюльена Друара удалось разработать наброски оформления кузова и интерьера будущего флагмана LADA. Работы продолжались полгода, итогом которых стали эскизы будущей модели, на основе которых создадут флагманскую модель.