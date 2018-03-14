Главный дизайнер "АвтоВАЗ": Русские будут гордиться машинами LADA

Британский дизайнер Стив Маттин, который работал над оформлением премиального бренда Maybach и разработал скандинавскую стилистику для Volvo, заявил, что отечественные автолюбители могут испытать чувство гордости за автомобили российской марки LADA. В прошлую пятницу шеф-дизайнер «АвтоВАЗ» прочел лекцию перед студенческой аудиторией КНИТУ-КАИ и ответил на вопросы присутствующих журналистов.

По словам топ-менеджера, на сегодняшний день при выборе авто покупатели прежде всего обращают внимание на его оформление. Именно поэтому машины более ориентированы на эмоции, потому и «АвтоВАЗ» должен руководиться такой практикой. Маттин подчеркнул, что когда в 2011 году начали трудиться над новым оформлением авто LADA, то специалисты для начала решили установить, имеется ли типично русская дизайнерская ДНК, от которой можно отталкиваться. Такой ДНК не оказалось.

При разработке дизайна команда Стива Маттина решила использовать тему контрастов, которые они обнаружили в РФ. Так появился X-дизайн. Дизайнер отметил, что он и его команда смогли совершить революцию в дизайне, поменяв восприятие бренда. Потому именно этими достижениями Маттин гордится больше, чем своей работой в Mercedes-Benz.