Alfa Romeo готовится к выпуску нового купе

Нынешнее Alfa Romeo 4C Coupe в скором времени покинет рынок. Вместо него итальянцы выпустят новое купе, о котором уже имеются подробности.

Текущий модельный год оказался последним для Alfa Romeo 4C Coupe. На это указывают данные, озвученные представителями итальянской марки. При этом производитель пока оставляет в строю родстер 4C Spider.

Уточняется, что Alfa Romeo 4C Coupe покидает рынок США, но практически нет сомнений в том, что то же самое с моделью произойдет и в Европе. Одной из вероятных причин ухода купе с рынка считается планируемый выход новой «двухдверки» итальянской марки.

Новое купе от Alfa Romeo должно получить гибридную силовую установку отдачей в 600 л.с. Основой для автомобиля послужит модель Giulia. Машина получит возрожденное название GTV. Презентация новинки намечена на 2022 год.

Скоро будет представлен родстер Alfa Romeo 4C Spider 2019 модельного года. Инсайдеры утверждают, что стоимость машины вырастает в США. При этом, модель не будет продаваться с трековым пакетом. Вместо этого, карбоновые боковые зеркала, колесные диски и спортивный руль, входящие в пакет, будут предлагаться для машины по отдельности.

Alfa Romeo 4C Coupe дебютировало в 2013 году, а презентация родстера состоялась в 2015 году. Машины получили агрегат 1.75 отдачей 240 л.с. и 350 Нм с 6-РКПП. «Сотню» модели набирают за 4,5 с, а порог их скорости составляет 250 км/ч.