Модели LADA Vesta в июле вернули 3-уровневый подогрев сидений

Инженеры российской машиностроительной компании «АвтоВАЗ» возвратили на LADA Vesta трехуровневую систему обогрева сидений, которую недавно заменили на одноступенчатый подогрев. Такие изменения никак не сказались на стоимости отечественного транспортного средства.

Весной текущего года представители «АвтоВАЗ» заявили, что отказываются от системы подогрева сидений с тремя ступенями, которую заменили традиционным механизмом обогрева. Данные перемены произошли с седанами и универсалами LADA Vesta в версиях Comfort и Luxe.

В июле 2018 года автомобили семейства LADA Vesta снова обзавелись механизмом треухровнего обогрева кресел. Спецификой такой функции выступает способность регулировать температуру нагрева сидений, что дает возможность ощутить комфорт зимних поездок. Несмотря на то, что функцию вернули машинами LADA Vesta, их цены остались прежними.

Не так давно на конвейер взошла вседорожная версия седана LADA Vesta Cross. Оформление новинки позаимствовали у LADA Vesta SW Cross, а сама новинка интересна увеличенным дорожным просветом, переработанными бамперами и окраской молдингов и расширителей колесных арок.