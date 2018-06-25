Toyota Land Cruiser возглавил ТОП-5 самых долгослужащих автомобилей

В настоящее время принято менять автомобили через каждые 3-5 лет, но все же еще есть такие модели, которые служат своим владельцам до 7-10 лет. Специалисты решили проанализировать эту ситуацию и назвали 5 самых используемых автомобилей.

Самым долгослужащим автомобилем назвали Toyota Land Cruiser. Его автолюбители готовы использовать до 11 лет. Этот автомобиль считается одним из самых надежных. Поэтому даже автомобиль прошлых поколений пользуется особым спросом на вторичных рынках.

На второе место эксперты поставили Porsche Boxster, на котором его владельцы готовы ездить по 10 лет. Это еще один довольно надежный автомобиль, и не так уж и часто ломается. Да и цена у него не самая низкая.

Третье место было решено отдать Ford Explorer. Причем речь идет не о новых, а о старых версиях автомобиля со сверхпрочной рамой. Таких автомобилей на современном рынке осталось немного. Поэтому он служит своим хозяевам по 9 лет.

Chevrolet Corvette, выслушав немало критики на свой счет, занял четвертое место. Этот быстрый автомобиль за небольшие деньги используют в течение 9 лет.

Замыкает ТОП-5 Toyota Avalon. Наиболее популярен этот автомобиль на американском авторынке, он поступает туда с 1995 года. Причем у себя на родине седан особой популярностью не пользовался. Американцы пользуются этим автомобилем бизнес-класса по 9 лет.