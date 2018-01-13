Skoda Karoq теперь доступен в версии Scout

Автокомпания решила поработать над своим автомобилем Skoda Karoq и приспособить его к езде по бездорожью. Теперь в его названии появилась приставка Scout.

После обновления кроссовер дополнительно защитили в нижней части кузова. Также он получил новые 18-дюймовые колесные диски, а в дополнительной функции можно получить и вариант с 19-дюймовыми.

Skoda Karoq представлена с несколькими вариантами двигателей. Один из них – 1,5-литровый бензиновый агрегат. Его мощность составляет 150 лошадиных сил, а работает он в паре с 7-ступенатым автоматом. Также есть вариант с 2,0-литровыми дизельными двигателями, мощность которых равняется 150 и 190 лошадиных сил. Абсолютно во всех вариантах предусмотрен только полный привод.

Премьера новинки состоится на Парижском автосалоне уже этой осенью.