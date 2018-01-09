Новый Skoda Karoq пользуется ажиотажным спросом в Европе

Компактный внедорожник Skoda Karoq стал необычайно популярным в Европе. Автомобиль пользуется большим спросом у европейцев.

Представители Skoda заявили, что к концу 2017 года компания не могла в полной мере обеспечить рынок автомобилями модели Karoq. Предприятие инвестировало еще 16,5 миллиона евро для дополнительного производства популярного кроссовера. Дополнительный цех организовали в городах Квасины и Млада-Болеслав. С нового цеха каждый день в автосалоны уезжают 320 новых внедорожников Skoda Karoq.

Автомобиль спроектирован на новой платформе MQB. Салон машины просторный. Сердцем внедорожника может быть как дизельный, так и бензиновый мотор, объем которых составляет от 1 до 2 литров, мощностью от 115 до 190 лошадиных сил. Для любителей «механики» в сборке возможна механическая трансмиссия с шестью ступенями или семиступенчатая коробка «автомат». Выпускается внедорожник с полным или передним приводом