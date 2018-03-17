Эксперты составили ТОП-5 автомобилей со спорным дизайном

Главной задачей дизайнеров авто является создание привлекательной внешности для среднестатистического водителя. Автоэксперты подготовили ТОП-5 моделей со спорным внешним видом.

Обычно автомобили имеют привлекательный дизайн, однако участников рейтинга со странной внешностью выпускают серийно. На пятой строчке оказался SsangYong Rodius. Несмотря на хорошие ходовые характеристики, просторность и функциональность салона, минивэн имел низкий спрос. Своеобразный «отросток» добавили для увеличения салона.

Четвертое место досталось Chery QQ6. Несмотря на то, что раньше китайское авто было достаточно популярно в России, модель обладает странным дизайном. Тройку моделей со спорным дизайном открывает AMC Gremlin. Хэтчбэк имел свой успех, однако внешность признана необычной, а во многом и диспропорциональным. Второе место занял Citroen 2CV, который признали «гадким утенком», однако модель нашла своего покупателя и длительное время была на рынке, благодаря низкой стоимости.

Лидером ТОП-5 авто со спорным дизайном стал Fiat Multipla. Автомобиль выглядит как несуразный гибрид двух разных машин. Нижняя часть похожа на Fiat Bravo, однако сверху установлена инновация дизайна. Вызывает вопросы и второй уровень оптики, который находится под лобовым стеклом.