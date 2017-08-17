Медведь ворвался в кафе и угостился пиццей

Приятные запахи, доносящиеся с открытой веранды кафе, разбудили у косолапого бродяги аппетит, и он решил ворваться и нарушить покой посетителей. Случай произошёл в маленьком городке в штате Теннесси.

Официантка заведения, сообщившая об этом в соцсети, отметила, что медведь появился внезапно рядом со столиком, который только что оставила семейная пара. Перепрыгнув через невысокую ограду, лесной житель взгромоздился на стол и угостился недоеденной пиццей. Медведь не проявлял агрессии, а только надеялся основательно подкрепиться.

Но служащие кафе не стали ждать, пока гость наведается на кухню, а криками и шумом прогнали медведя. Местные жители рассказывают, что в их городок часто захаживают косолапые гости с соседней горы Биг-Смоки-Маунтис – иногда в поисках пропитания, иногда просто так.