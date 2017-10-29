Медведь гризли напал на каякеров в Канаде

Опасный случай произошел в Канаде, в долине реке Элаха. К группе сплавлявшихся по реке каякерам вышел агрессивный медведь гризли.

Особый интерес он проявил только к одному мужчине, возглавлявшему группу, который плыл впереди всех, и бросился за ним в воду.

Отстающие туристы пытались спугнуть гризли, но это не помогло, и он продолжал догонять мужчину. К счастью, течение в реке было быстрее медведя, а мужчина хорошо справлялся с «управлением» каяка, поэтому ему удалось спастись от хищника, которого попросту снесло водой в сторону.

По мнению местного полицейского, медведь мог только пугать людей, не планируя его съесть. Так хищники показывают, что это их территория, и «туристам здесь не рады».

Встречи людей с медведями в Канаде нередки. Не так давно в провинции Британская Колумбия, медведь вышел на пляж к отдыхающим и в поисках еды рылся в их корзинах и боксах. Еще раньше голодного медвежонка нашли в частном гараже, где он лакомился найденными пончиками.