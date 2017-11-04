Составлен ТОП-3 знаковых универсалов российской марки LADA

Отечественные автолюбители всегда отдавали предпочтение автомобилям в кузове седан. Однако специально для тех, кто жаловался на недостаточное количество места, были разработаны универсалы.

LADA может похвастать наибольшим количеством универсалов в своей линейке автомобилей. Поэтому автоэксперты решили выделить три модели универсалов, разработанных на основе седанов, которые принадлежат именно этому автопроизводителю. Итак, первым в данном рейтинге оказался автомобиль LADA Vesta SW Cross. Его называют лучшим в линейке автомобилей компании. Эксперты назвали Vesta SW Cross самым красивым автомобилем LADA. Производитель представляет LADA Vesta SW Cross с 1,6- и 1,8-литровым двигателями. Их мощность равна 106 и 122 лошадиным силам.

На втором месте расположился ВАЗ-2111. Он стал прорывом компании в создании универсалов. Наибольшей популярностью пользовался вариант с 1,5-литровым двигателем на 90 лошадиных сил. Производитель выпустил 300 тысяч экземпляров в период с 1997 по 2009 гг.

Замыкает этот ТОП автомобиль LADA 2104. Выпустили его в 1984 году, а в 2009 году его уже сняли с конвейера. Наиболее продаваемым оказался вариант с 1,5-литровым двигателем, мощностью в 70 «лошадок». Свыше миллиона россиян стали обладателями этого автомобиля.