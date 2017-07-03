В Нигере 13 человек умерло из-за холеры

В местных госпиталях с диагнозом «холера» уже больше тысячи человек, среди которых, в основном, дети.

Учёные уже высказывали теорию, что стихийные бедствия приводят к возникновению очагов серьёзных инфекций. Они могут переносить вредоносные бактерии с одного места на другое. Особенно это значимо с теми болезнями, заражение которыми происходит при употреблении определённых видов еды или воды. Теория подтвердилась сейчас, когда в Нигере начала бушевать холера, ставшая для жителей государства смертельной опасностью.

Она унесла жизни уже 13 человек. По словам местного министра здравоохранения Илиассу Майнассары, власти пытаются блокировать распространение заболевания. Для этого привлекли международные организации и фонды, вроде ЮНИСЕФ. Главный очаг эпидемии – пограничные с Нигерией районы. Это опасно для Нигера, поскольку, например, город Маради, который здесь расположен, является центром развития местной экономики.