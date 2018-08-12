Жертвами эпидемии холеры в Нигере стали 55 человек

Симптомами болезни являются рвота, диарея и обезвоживание организма.

По данным ООН, холера стала причиной смерти 55 человек. Больше всех пострадал город Маради, который является эпицентром заболевания. Холера свирепствует уже несколько месяцев, в течение которых было заражено 2752 граждан страны. Подавляющее большинство случаев заболевания зафиксировано на юге Нигера. Согласно отчёта Управления по гуманитарным вопросам ООН, жертвами холеры в этом регионе стали 98% населения. Большинство из заболевших – женщины.

Медики сообщают, что холера сопровождается острой водянистой диареей. Они настоятельно рекомендуют использовать для питья только очищенную воду и соблюдать правила личной гигиены. Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения провела массовую вакцинацию в некоторых странах Африки. Нигер в перечне этих стран отсутствовал.